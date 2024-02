El tema de la diferencia de edad en las relaciones románticas ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de la historia. La disparidad de edades entre parejas puede variar significativamente y sus implicaciones son diversas.

En primer lugar, es importante destacar que la sociedad ha experimentado un cambio en la percepción de las relaciones intergeneracionales. Anteriormente, las diferencias de edad considerables eran más estigmatizadas, pero en la actualidad, se observa una mayor aceptación y comprensión de la diversidad en el amor.

(Vea también: Pareja mantuvo escondido el cuerpo de un familiar por 6 años para cobrar su pensión)

Una de las ventajas de las relaciones con diferencia de edad es la posibilidad de aportar perspectivas y experiencias diversas a la pareja. La brecha generacional puede traducirse en un intercambio enriquecedor de conocimientos, valores y vivencias, contribuyendo al crecimiento mutuo y al aprendizaje continuo.

Una joven llamada Miracle Poque, quien trabajaba en una lavandería conoció al señor Charles, al principio fueron amigos, pero con el tiempo quisieron tener un vínculo más fuerte. Miracle comentó a un medio: “Me enteré en una conversación cuando nos preguntamos nuestra fecha de nacimiento y el dijo que nació en 1937. Ni siquiera puse su edad, solo queríamos ver como iba. No me importa si tiene 100 o 50 años, me gusta por ser él. Pensé que tal vez tenia 60 o 70 años porque se ve muy bien”.

Después de algunos meses Charles se decidió a proponerle matrimonio a su novia en el año 2020. La joven aseguró que su madre Tamika, de 45 años y su abuelo de 72 la apoyaron en su decisión. No obstante, su padre no estuvo de acuerdo con que se casara con el hombre tenía una diferencia de edad de 61 años. Miracle contó:

Lee También

“Mi papá estaba como: ‘Diablos, no señora, para nada’. Tomo mucho tiempo convencerlo”, “sino hubiera venido a mi boda, me habría perdido para siempre. Le dije que necesitaba su apoyo y que me acompañara al altar. Una vez conoció a Charles y habló con él, lo amó”.

El señor Charles es un agente de bienes raíces pensionado. La pareja por el momento esta planeando agrandar su familia, a pesar de las escasas posibilidades. La joven afirmó: “Quiero que tenga otra generación. Estamos buscando ir a una clínica de fertilización para hablar sobre nuestras opciones”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de teve viral (@teveviral)

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.