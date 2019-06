Miembros del partido político Movimiento por la Justicia de Pakistán transmitieron esa conferencia por Facebook Live, pero no se percataron de que el filtro de gato estaba activado, así que el funcionario fue objeto de burlas, informó Daily Mail.

Aunque el video fue eliminado unos minutos después de que terminara la rueda de prensa, internautas alcanzaron a sacar fotos y videos del ministro con orejas y bigotes, agregó el diario británico.

Luego de que esas imágenes se viralizaran, el equipo de trabajo de Shaukat Zai compartió un comunicado en el que indicó que se trató de un “error humano” por parte de uno de sus “trabajadores voluntarios”.

De igual manera, señaló que tomaron “todas las medidas necesarias para evitar este incidente en el futuro”.

A continuación puedes ver un video y algunas fotos de lo ocurrido:

You can't beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt's live presser on Facebook with cat filters.. 😹 pic.twitter.com/xPRBC2CH6y

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai 😂 !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB

— Mohsin Bilal Khan (@MohsinBilalKhan) June 14, 2019