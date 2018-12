Tras cumplir con el reto, Barrowman apoyó la cabeza sobre su brazo derecho y levantó el dedo pulgar de su mano izquierda para hacerle saber a su equipo que estaba bien a pesar de lo desagradable que le había resultado la experiencia.

A varios usuarios de redes les pareció graciosa la reacción del actor y convirtieron esa imagen en un meme con el cual quieren expresar que están bien, aunque en realidad es todo lo contrario.

Los internautas han compartido la imagen con el numeral #I’m a celeb (Soy una celebridad), haciendo referencia al ‘reality’, llamado ‘I’m a celeb… get me out of here!’ (Soy una celebridad… ¡sáquenme de aquí!).

Estos son algunos de los memes:

“Cuando todos mis compañeros me preguntan cómo me va después de mi quiebre mental número 70 del día”.

When all my mates ask how I’m doing after my 70th mental break down of the day #ImACeleb pic.twitter.com/WNBOz6HQEw — beth 🎄 (@beth_shirlaw) December 9, 2018

“Cuando terminas de vomitar y tus amigos te preguntan si estás bien”.

When you’ve just finished throwing up and your friends ask if you’re okay: #ImACeleb pic.twitter.com/ro2vHfqRlO — Lucy Young (@lucyyoungg_) December 9, 2018

“Yo en Skype cuando mi mamá me pregunta cómo me está yendo”.

Me on skype to my mum when she asks how I’m doing #ImACeleb pic.twitter.com/VrKmYomvGV — Rhi🦄 (@Rhiannekenney) December 9, 2018

“Cuando tienes tu cabeza en el inodoro durante una salida nocturna y tus amigos te preguntan si quieres otra bebida”.

When you’ve got your head down the toilet on a night out and your pals asking if you’re wanting another drink #imaceleb pic.twitter.com/USQnJQ2LjO — Abbie ♡ Winton (@abbiewintonn) December 9, 2018

“¿Cómo te va en la universidad? -Yo:”

“Cuando tienes resaca y alguien te pregunta si estás bien”.

When you’re hungover and someone asks if you’re okay. #ImACeleb pic.twitter.com/PVw7lagWDC — Jordan Coombe (@Jordan_Coombe) December 9, 2018

“Cuando el mesero te pregunta si estás listo para el postre”.

When the waiter asks if you’re ready for dessert… #ImACeleb pic.twitter.com/Uxeq3a6MyW — Scott Rutherford (@ScottRuth) December 9, 2018

“Cuando alguien te pregunta cómo te va en la vida”.