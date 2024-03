Por: El Colombiano

Luego la curiosa reacción de Luis Carlos Reyes, el director de la Dian, frente a lo ocurrido en el reciente debate de moción de censura al ministro de Defensa, Iván Velásquez, donde se desató una acalorada discusión entre dos congresistas, ‘Mr. Taxes’ como lo apodan algunos usuarios, volvió a ser tendencia en las redes sociales.

La discusión entre María José Pizarro y ‘Jota Pe’ Hernández se desató luego de que la senadora del Pacto Histórico llamara “perro rabioso” a Hernández.

El director de la Dian se vio en medio de la acalorada confrontación entre los dos congresistas y las cámaras captaron la peculiar reacción de Reyes, lo que hizo que algunos lo compararan con el personaje de ‘Jim’ de la famosa serie ‘The office’.

Durante una entrevista con la periodista Laura Camila Vargas, Reyes explicó por qué estaba presente en ese debate. “Estábamos en medio del control político, de hecho moción de censura al ministro de Defensa y la razón por la que asistí al senado fue para manifestar ese apoyo al ministro”, afirmó Reyes.

El director de la Dian también abordó el incómodo momento que vivió durante el altercado entre los congresistas. “La verdad no sé, yo no sé si en ese momento estaba al tanto de que me estaban filmando, yo estaba era como mirando y tratando de mirar para otro lado”, dijo Reyes.

El funcionario también se refirió a su apodo “Mr. Taxes” que se hizo viral luego de sus videos en TikTok, donde explica cuestiones tributarias a los internautas.

Ante la pregunta de si prefería “Mr. Taxes” o simplemente el “director de la Dian”, Reyes indicó: “Pues yo creo que los dos están bien, a veces me pongo a pensar que como en la Dian hacemos impuestos y aduanas, los aduaneros de la Dian a veces se sienten subrepresentados, técnicamente es Taxes and customs”.

Finalmente, la periodista le preguntó sobre si aspiraría al cargo de la presidencia de la República, pues en redes sociales los internautas le han comentado que tendría el perfil para ocupar este importante cargo.

“Yo estoy muy contento de estar en el sector público, uno de los puntos es el cumplimiento del deber que se le ha encomendado, desde donde estoy en estos momentos tengo una misión grande y por ahora concentrarme en cumplir eso”, concluyó Reyes.

