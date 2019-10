Un video que circula en redes muestra que la comunicadora se limitó a asentir y sonreír mientras el entrevistado hablaba. De repente, el lémur saltó a un costado y se llevó la peluca de Yolanda.

La periodista alcanzó a agarrar parte de la peluca y, entre risas, la acomodó en su cabeza. Aunque el animal se había alejado de la reportera, poco después volvió a sus hombros, por lo que el entrevistado la ayudó.

Hasta el momento, Yolanda no ha hecho comentarios sobre lo ocurrido.

A continuación puedes ver imágenes del gracioso momento, registrado el pasado 3 de octubre en el zoológico Eudora Farms Petting, informó LADbible:

Our local weather lady got her wig snatched by a lemur on live tv today pic.twitter.com/ibJbnUMQ3T

— Shea Browning (@SheaBrowning) October 4, 2019