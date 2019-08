Unas fotos divulgadas por el portal Chesapeake Crime Line muestran al sujeto usando la camiseta de bebé, que tiene 2 huecos para ver.

Además, está vestido con ropa oscura, tiene un cuchillo y usa una bolsa amarilla colgando sobre el pecho.

Sin embargo, una parte de su cabeza queda al descubierto y se le ve la popular calva.

De acuerdo con el medio News 96.5, la peculiar estrategia del ladrón de no ser identificado resultó porque la policía no ha logrado ubicarlo.

El medio estadounidense indicó que no está claro cuánto dinero se robo el asaltante.

La policía ofreció una recompensa de 1.000 dólares (3.432.280 pesos) por información que conduzca a su arresto.

