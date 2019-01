“Por favor, no me hagan esto, se los ruego”, se le escucha decir al presunto ladrón en el video, mientras los oficiales se disponen a capturarlo, junto a su cómplice.

Luego se arrodilla en el suelo, pone sus manos en posición de súplica y les dice a los policías que no vuelve a robar.

“Se lo juro por Cristo, escúcheme un ratico, yo no puedo ir preso”, afirmó el hombre. Sin embargo, uno de los policías le responde: “Eso a mí no me importa”.

Finalmente, tanto él como su cómplice son capturados y llevados a un centro de detención para su judicialización.

De acuerdo con la cuenta de Facebook, los sujetos fueron acusados de robar en Sauces, Norte de Guayaquil, y les dictaron prisión preventiva en la audiencia de formulación de cargos.