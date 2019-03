El joven, de Missouri City (EE. UU.), puso el emoticón de una carita llorando en su publicación, la cual se viralizó poco después hasta el punto de llegar a tener 702.000 ‘me gusta’ y 312.000 retuits.

My dad is sad cause no one is coming to his new donut shop 😭 pic.twitter.com/y5aGB1Acrc

Gracias a ese tuit, Billy logró que cientos de personas visitaran la tienda, en la que no quedaron productos de sobra.

Él mismo confirmó lo anterior en Twitter y aprovechó para agradecerles a quienes ayudaron a su familia:

Just wanted to update yall! We completely sold out of donuts and kolaches! You are all amazing. I can’t thank everyone enough for coming out and supporting local businesses. This means so much to my family ❤️ pic.twitter.com/o3GQcKvVnG

— billy (@hibillyby) 10 de marzo de 2019