Un joven española se hizo viral luego de compartir un video explicando el truco que usa para sentirse más segura cuando va sola por la calle en horas nocturnas.

Y es que para muchas mujeres caminar solas por la calle puede representar un riesgo para su bienestar, es por eso que muchas suelen equiparse de gases pimienta o incluso dispositivos de electrochoque que les permita defenderse en caso de cualquier abuso, no obstante, una joven española llamada Marina se hizo viral tras contar su truco.

A través de un vídeo la joven mostró una gran barba artificial y explico porque es uno de sus artículos infaltables en su bolso.

“Para los que no sabéis el por qué llevo una barba en el bolso, muy sencillo: la llevo porque me siento más segura con una barba en el bolso, yo voy andando por la calle sola de noche, cojo, abro el bolso y me pongo la barba. Y me siento genial y muy segura”, manifestó Marina.

Incluso la joven aprovecho sus redes sociales para mostrar cómo le quedaba la barba, asegurando que si alguien en la noche se encuentra con ella y su barba muy posiblemente les de bastante miedo.

Hasta ahora el clip ya suma más de 847 mil vistas, 107 mil likes y cientos de comentarios de mujeres que aplaudieron el truco “buena idea, pero ojalá no tuviéramos que hacer este tipo de cosas”, “es muy buena idea, me pienso comprar una y hacer lo mismo que tú”, “listo me compraré una barba”, “Es la mejor idea que he visto de verdad, muchas gracias”.