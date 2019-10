Este viernes no fue la excepción: la joven, de 23 años, le escribió a un día de que se cumpliera el cuarto aniversario de su fallecimiento. “Hola, papá, soy yo. ¡Mañana será un día duro de nuevo! Han pasado cuatro años desde que te perdí y no pasa un día sin que te extrañe“, se lee en el mensaje, que ella misma compartió en Facebook.

Chastity continuó diciéndole que había “pasado mucho” en su vida desde que él partió. Según ella, durante ese tiempo venció el cáncer, se graduó con honores de la preparatoria, superó una tusa y perdió a “todos” sus amigos, pero se enamoró de nuevo y esa persona la “salvó”.

La mujer agregó que todavía no tenía hijos y que si bien eso le alegraría a él, ella ya está preparada para dar ese paso. En seguida, le confesó que tenía miedo de hacer su boda y le contó por qué:

“Tengo miedo de casarme porque tendré que caminar ese largo pasillo sola y tú no estarás para decirme que todo estará bien”.

La joven se despidió diciéndole que lo amaba y que lo extrañaba demasiado.

Inesperadamente, según la publicación de Chastity, ella recibió una respuesta. Era un hombre que le decía que, por supuesto, no era su papá pero que durante los últimos 4 años había estado recibiendo sus mensajes de texto. Además, le contó una tragedia que él también vivió hace unos años:

“Me llamo Brad y perdí a mi hija en un accidente de tránsito en agosto de 2014, y tus mensajes me han mantenido vivo. Cuando me escribes, sé que es un mensaje de Dios”.

El hombre añadió que si bien quería responderle hace mucho a sus mensajes, no quería romperle el corazón. Asimismo, le manifestó que era una “mujer extraordinaria” y que le habría gustado que su hija se convirtiera en la mujer que ella (Chastity) es.

“Gracias por todas tus actualizaciones, me haces recordar que hay un Dios y que no fue mi culpa que mi pequeña niña se fuera. Él me hizo llegar a ti, mi pequeño ángel, y sabía que este día llegaría”, le indicó él.