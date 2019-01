En el capítulo 50, la presentadora Lizbeth Rodríguez leyó en el celular de una mujer que un hombre, que no era su novio, le propuso matrimonio al frente de su pareja y decenas de personas que estaban observando el momento en la calle.

Al enterarse de la infidelidad, el joven se enfada con su novia, empieza a insultarla y a tomarla del brazo de una manera agresiva.

“Eres un niño, yo necesito un hombre. No me puedo quedar contigo, no me sirves”, le dijo la mujer a su joven novio.

El tipo se enfada más y la cuestiona:”¿Por qué no dijiste desde un principio y terminamos?”. En ese momento, la mujer le propina una bofetada y se marcha.

El muchacho la siguió, pero un policía lo interrumpió y hasta dejó que lo abrazara para ofrecerle algún tipo de consuelo.

Sin embargo, continuó alterado y golpeó su cabeza contra la cabina de un teléfono público.

Este incidente generó controversia en las redes sociales porque algunos usuarios cuestionaron la veracidad de los hechos y si solo se trata de actores contratados por el programa, rescató RT en Español.