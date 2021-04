green

En las últimas horas se ha hecho viral un video en el que un joven que se identificó como Harold Arias fue atendido por los policías de Cúcuta porque pensaron que se iba a lanzar de un puente.

Fueron los uniformados quienes grabaron el procedimiento cuando detuvieron al hombre que dice ser muy reconocido en la capital del Norte de Santander.

“Yo no me iba a tirar. La ‘María’ que se va a tirar. Yo estaba pensando en una cosa y la otra. Se lo juro a usted, usted y a usted (señalando a los policías) que no me iba a lanzar. Jamás. Yo tengo lora para dar”, expresó Harold.

Los agentes que atendieron este procedimiento le preguntaron por su lugar de residencia y la razón por la que estaba allí sentado, pero las explicaciones del joven no fueron nada convincentes para ellos.

“Le pedí a un taxista que me dejara aquí. Yo no voy a hacer nada. No voy a coger, no voy a tener relaciones. Lo único que quiero es caminar, respirar“, contó.

Uno de los policías dijo entre risas que “un marica menos”, pero Harold Arias solo se río. “¿Qué metió?”, fue otra de las preguntas de uno de los uniformados, pero él aseguró que no había consumido ninguna droga.

“Yo estaba con unas amigas en el patio y ellas querían que perico, pero yo les dije ‘metan lo que ustedes quieran'”, dijo el joven quien constantemente se tocaba su nariz.

Finalmente, él volvió a repetir que no se iba a suicidar. “Yo quería caminar, respirar. Si yo me hubiera querido tirar lo hubiera hecho porque llevaba como 20 minutos ahí sentado. Exagere al sentarme porque yo no sirvo para estar parado. Yo que me voy a suicidar. Obvio ustedes pensaron eso, pero ¿usted cree que yo me voy reventar este ‘cuerpower’?, obviamente no“.

Este es el video que se ha compartido en varias redes sociales de este joven.