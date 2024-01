En un conmovedor video compartido en TikTok, la usuaria @jourdan.skirha abrió su corazón para expresar las dificultades financieras y emocionales que ha experimentado durante el año 2023 e inicios del 2024.

A sus 29 años, reveló que trabaja en 3 empleos diferentes, pero a pesar de sus esfuerzos, apenas le alcanza para cubrir lo necesario y hacer frente a sus deudas, ya que vive sola y tiene varios gastos.

Con sincera franqueza, describió el año pasado como el más difícil de su vida, sintiéndose ahogada mental, financiera y físicamente.

La usuaria también compartió la frustración de no llegar a fin de mes, incluso con un trabajo de tiempo completo y un segundo empleo y la incertidumbre de un tercero en el que no siempre le paga a tiempo.

“Con mi trabajo a tiempo completo no llego. Conseguí un segundo trabajo y apenas llego a final de mes. Mi tercer trabajo es impredecible si me pagan a tiempo. Siento que me ahogo y no sé qué hacer. No sé si a alguna industria le está yendo bien en este momento”, dijo la joven.