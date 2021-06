“Finalmente compré mi primer auto nuevo y mi mamá apareció para decirme que le encantaba”, escribió @_chrisp04 junto a 4 fotos.

En la primera imagen, el joven está al lado de su carro nuevo, un Lexus blanco; en la segunda sale una mariposa negra con destellos naranja y blancos posada sobre el vehículo, en la tercera un tatuaje de Chris en honor a su madre, con una mariposa incluida, y en la última el epitafio de la tumba de su mamá, quien falleció en diciembre de 2018.

Finally bought my first new car and my mom showed up to tell me that she loved it 🦋🦋🦋🦋 pic.twitter.com/PxrxgFUMci

— chris (@_chrisp04) June 13, 2021