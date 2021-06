“Mi vecina tuvo suerte de escapar, pues habría muerto. Casi me convierto en un asesino”, lamentó Mesut Duran, el hombre que confesó haber arrojado el sillón por la ventana debido a que le dio pereza bajarlo por las escaleras, recoge Actualidad RT.

Este video de las cámaras de seguridad del edificio captaron el momento exacto en el que la mujer sale del edificio y el viejo sofá cae a su lado, tan solo a centímetros de haberla aplastado:

Llama la atención de esta historia viral que la mujer solo atina a hacerle una seña con la mano (¿acaso exculpándolo?) y continúa su camino.

Apenas fue entrevistado por varios medios de comunicación, Duran dijo: “Compré un nuevo sofá y debía bajar este a la basura pero me dio pereza hacerlo por la escalera, así que miré por la ventana y, como no venía nadie, lo lancé”, dijo, sin prever que la mujer saldría intempestivamente del edificio, algo con lo que el ‘perezoso’ no contaba.