Días cerca a la celebración del Día del Padre se viralizaron varias fotos en Twitter de personas ya fallecidas, pero que sus familiares encontraron con vida gracias a la herramienta Street View de Google Maps.

Una de las fotos que más se compartió fue la de una mujer que aseguró que su papá había muerto hace 3 años, pero que lo encontró haciendo jardinería en Google Maps, algo que él amaba.

“Mi papá murió hace 3 años, pero en Google Maps todavía está haciendo algo de jardinería que amaba”, escribió la tuitera, cuya foto tuvo cerca de 50.000 ‘me gusta’.

My dad died 3 years ago, but on Google maps he is still doing some gardening which he loved. pic.twitter.com/fCEFmmn7fD — Hippy chick in Cornwall (@KarenBu32946258) June 17, 2021

El mensaje llegó como respuesta a otra internauta que contó en Twitter que estaba mirando la casa donde vivió su mamá y que la imagen que le mostraba Google Maps de 2009 evidenciaba que la luz de su cuarto estaba prendida, por lo que en el momento en que fue tomada, su madre estaba viva.

Otras personas se animaron a buscar a familiares fallecidos en el Street View de Google. Muchas de ellas lo lograron y compartieron su historia. “Puedo volver al 2009 y ver a mis padres caminando por la calle tomados de la mano. Los perdí hace 8 y 6 años”, mostró el usuario @seanyboyo.

I can go back to 2009 and see my parents walking down the road holding hands. I lost them both 8 & 6 years ago. pic.twitter.com/0YmYROw81k — Seán (@seanyboyo) June 16, 2021

“Mi mamá saliendo por un cigarrillo. Justo hace un año”, compartió otro tuitero.

Same here, my mum creeping out for a cigarette. Just over a year ago. pic.twitter.com/M2GoSrCcDd — Bern (@bernard_baker) June 16, 2021

“Mi querido padre, que murió en 2013, todavía está en Google Maps”, mostró una mujer.

My lovely lovely Dad who died in 2013 still on google maps ❤️ pic.twitter.com/qduLLyhqli — Dawn (@dawn1968) June 17, 2021

“En la de mi casa también sale mi abuelo, quien falleció hace 2 años, cuidando la puerta del negocio de mi abuela”, escribió una joven argentina.