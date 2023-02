Con la llegada de las redes sociales e incluso desde antes, en el mundo de las parejas y las relaciones se ha visto cómo se ha incrementado en el último tiempo la figura de ‘suggar baby’, ‘suggar mommy’ o ‘suggar daddy’, que son mujeres y hombres que patrocinan económicamente a personas dándoles regalos y dinero a cambio de que los complazcan sentimentalmente.

Al respecto, en W Radio entrevistaron a Mora, una joven de 21 años, que además de ser ‘suggar baby’ es ‘bartender’ y mesera. La mujer vive en Barcelona y contó a carta abierta en qué consiste su rol de conquistar a hombres menores y mayores que ella.

Cuando los hombres son menores, ellos también tienen que darle regalos a la mujer, con el fin de complacerla y que ella acceda a lo que desean.

En primer lugar, la joven explicó la diferencia que existe entre esa figura y una mujer que se dedica a vender su cuerpo: “Yo no lo veo como un trabajo, está mal descrito. Es verlo de otra manera, es el simple hecho de una necesidad, no tener dinero y encontrar a alguien que pueda ayudarte a esa ausencia. Yo no lo veo como otra cosa, yo lo disfruto y no hago nada que yo quiera. Los hombres últimamente son muy respetuosos y eso hay que valorarlo”.

Además, la joven explicó cómo es que se logra entablar una relación y qué tipo de condiciones pide para recibir obsequios: “Depende del acuerdo que se tenga con esa persona. Mi primer ‘suggar daddy’ me regaló ropa, joyas y otras cosas. Hay que agarrarlo con pinzas y en ese momento fue directa con la persona. Me invita a todo, vamos a cenar y ahí yo decido si paso al siguiente nivel o no”.

También, la joven indicó que, pese a que se percibe dinero, no tienen nada que ver con un negocio como el de la prostitución: “No, es que esto no es de estar un lugar en una esquina y esperar clientes. La idea es conocer un señor y él decide si quiere ayudarme porque le gusta como soy”.

Finalmente, Mora dio detalles de la cantidad de dinero que puede ganar engatusando a hombres: “No vivo de esto, me gusta tener un trabajo digno. Al mes me puedo ganar entre 600 y 800 euros [entre 3 y 4 millones de pesos colombianos] dependiendo de la persona y con qué frecuencia la vea. Yo tengo una página que es de citas con personas que tienen dinero. En ese sitio las mujeres entramos gratis y los hombres tienen que pagar”.