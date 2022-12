Se conoció a través del grupo Red Oficial de Apoyo, el conmovedor rescate de una zarigüeya en Ibagué, durante la noche del pasado miércoles 21 de diciembre; el animal fue encontrado en lamentables condiciones, por lo que se le atendió de manera inmediata.

La bondadosa labor estuvo a cargo de la ciudadana Sonia Arango y su esposo, mientras se transportaban en su vehículo, en el barrio Miramar, al sur de la ciudad. En plena vía, el animal sorprendió a la pareja y como si lo estuviera pidiendo, la auxiliaron.

“Nosotros íbamos en el carro, el animalito se asomó y mi esposo lo alumbró con el carro y es como si el animalito hubiera dicho ayudeme… Cuando se cruzó vi que tenía toda la parte de atrás caída. O sea, ya no podía caminar como son ellas de ágiles”, relató Sonia.

Según la versión de la ciudadana, tomaron al animal y se dieron cuenta de que le faltaba una de sus patas traseras. Estaba tan herida, que visiblemente se le notaban huesos fracturados, al parecer a causa de un accidente.

“Cuando la cogí me di cuenta que le faltaba la pata trasera del lado derecho… no la tiene… y es desde bien arriba. O sea, no son los deditos, sino bien desde el muslo, le hace falta de ahí para abajo. Tiene expuestos los tendones, se le ve el hueso”, agregó Arango.