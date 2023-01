“Me dirigí a mi trabajo en el barrio Cádiz ( Ibagué ). Como todos los días me acerqué al punto donde normalmente estaciono el carro, pero me di cuenta que ya había otro carro estacionado. Fui a la otra esquina, pero todo estaba lleno de carros (…) encontré un punto donde dejar mi vehículo sin entorpecer o afectar a alguien”, escribió la ciudadana en su cuenta de Facebook.

Y añadió, que cuando salió a almorzar, encontró a cinco policías mirando el carro. Cuando se acercó, se dio cuenta que el parabrisas y las ventanillas estaban pintadas con aerosol.

“Unos jóvenes se me acercaron y me compartieron un video en el que se observa que el señor de la casa del frente está causándole daños a mi carro”, indicó.

La mujer aseguró que el carro no estaba interrumpiendo el ingreso al garaje del señor, pues él habría sacado e ingresado el carro de él a su vivienda sin ningún problema.

Además de pintar el carro, el hombre “dañó la cámara trasera y pinchó una llanta”.

Aunque la afectada le reclamó al adulto mayor y a la hija de él, se habrían puesto a reír y le habrían dicho que “trajera un abogado”. La propietaria del vehículo indicó que fue a la Fiscalía e instauró la denuncia por daño en bien ajeno y vandalismo.

En las últimas semanas, la Secretaría de Movilidad ha recogido una importante cantidad de carros que han dejado mal parqueados en la carrera Quinta, Centro, carrera Sexta y avenida Guabinal, entre otros sectores.

Aunque en redes sociales unas personas criticaron el actuar del ciudadano, otras le recordaron que es mejor pagar parqueadero porque dejar carros parqueados en vía pública afecta la movilidad. La mujer afectada respondió que no puede pagar parqueadero:

“No es que no quiera pagar parqueadero. Sinceramente no puedo pagarlo ya que pago parqueadero en las noches en el lugar donde vivo y pues no es un secreto que la situación está muy difícil. Respecto a los peatones, para ellos están los andenes. Mi carrito no estaba en el andén”, puntualizó.