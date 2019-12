Un video que circula en redes muestra que la periodista, que en ese momento cubría una maratón en Savannah (Georgia, EE. UU.), solo pudo quedarse mirando al agresor, que siguió derecho como si nada hubiera pasado. En seguida, ella continuó con su informe.

A través de Twitter, la comunicadora compartió las imágenes de ese indignante momento y le envió un mensaje al abusivo sujeto:

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn

— Alex Bozarjian (@wsavalexb) December 7, 2019