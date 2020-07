La mamá de Nigel le regaló esas cartas a su hijo en 1999 como premio por haber defendido a su hermano menor, a quien unos niños aprovechados lo habían estafado, informó Daily Mail.

El diario inglés señaló que en ese entonces Nigel ni siquiera era fanático de ‘Pokémon’, por lo que despreció ese obsequio.

Hace 20 años, la madre de Nigel invirtió unas 300 libras esterlinas por las cartas (en la actualidad equivale 1,3 millones de pesos), pero ahora cuestan muchísimo más: según la casa de subastas Richard Winterton Auctioneers, el precio de la colección está entre 25.000 y 35.000 libras esterlinas (es decir, entre 115 millones y 161 millones de pesos).

Citado por Daily Mirror, el hombre aseguró que al principio su hija de 8 años se ofreció a comprarle toda la colección por 6 libras esterlinas (27.600 pesos), ante lo cual el le respondió que no.

A continuación puede ver una foto de algunas cartas que Nigel subastará entre posibles compradores de Estados Unidos, Japón y Europa:

Rare Complete 1st edition @pokemon Base set valued at £35K to be auctioned on 27th July 16:00 BST by @Auctionwint room: https://t.co/0pJj1KuFtl 🤩@Pokemon_cojp @_PokemonCards_ @PokemonCardsCol @PokemonNewsUK @PokemonMasters @mintpokecards @JoeOrlandoPSA @Eskim055 @stunad620 pic.twitter.com/7X0QizQnBN

— Nigel Brookes (@brookesnigel2) July 18, 2020