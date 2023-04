En conmemoración de la Semana Santa muchos feligreses se reúnen en las iglesias para orar y pedir perdón por sus pecados. Durante esta semana de reflexión es muy común ver a la comunidad hacer procesiones con imágenes de cristo.

(Vea también: Conductor de Uber en Bogotá maneja con los pies y dejó impresionado a más de uno)

No obstante, hay personas que se toman muy enserio estas festividades y deciden recrear el viacrucis que padeció Jesús.

Recientemente un hombre se hizo viral mientras protagonizaba a Jesús, en el clip se puede observar cómo durante la procesión en la que el hombre iba cargando la cruz, varios ‘soldados romanos’ le daban latigazos en la espalda, los actores se tomaron tan enserio el papel que azotaron al hombre con bastante fuerza.

Ante el dolor que estos latigazos ocasionaron, el hombre que interpretaba a Jesús no dudo en reaccionar y defenderse con patadas de los ‘soldados romanos’, después de la reacción del hombre otros presentes de la escena intervinieron para evitar conflictos y poder continuar con la actuación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de teve viral (@teveviral)

El clip ya suma más de 11 mil vistas, mientras que algunos usuarios tomaron la situación con humor “muy buena adaptación a la biblia”, “¡Actorazos!!Esos hombres se merecen un Oscar jajaja”, “Que realismo”, “Ese no era Jesús ese era Kung fu Panda”.

(Lea también: ‘Tiktoker’ “urupaisa” advirtió a las extranjeras sobre cómo conquistan los colombianos)

Esta no sería la única representación del viacrucis que ha tomado relevancia durante esta semana, pues en Guatemala durante una procesión en la que un hombre iba atado a una cruz de madera, el peso de la misma hizo que los presentes no pudieran manejarla haciendo que esta se enredara entre los cables de la calle mientras el hombre atado se resbalaba. Por suerte el incidente no paso a mayores, pero sí hizo que la comunidad pasara tremendo susto.