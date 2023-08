Hawái, conocido por su belleza natural y sus playas paradisíacas, se ha convertido en el epicentro de una tragedia que ha dejado una profunda marca en la comunidad local y en todo el mundo.

(Le puede interesar: Colombiana se juega la vida en incendios de Hawái para salvar a quienes perdieron todo)

Un devastador incendio forestal ha cobrado la vida de al menos 106 personas y ha dejado a su paso una estela de destrucción. Entre las historias que emergen desde la zona de la catástrofe, dos actos de valentía y sacrificio resaltan en medio de la adversidad.

Franklin Trejos, un jubilado de 68 años oriundo de Costa Rica, y Geoff Bogar, un capitán de bomberos, tomaron la decisión de enfrentar el peligro y unirse al esfuerzo de rescate de las personas desaparecidas a causa del incendio.

This hero, Franklin Trejos’ remains were found laying on top of his puppy Sam in his car. They were unable to make it out of the Lahaina inferno. Stories of sadness, loss, heroism and bravery have touched us all. Many prayers for the spirit of Ohana to prevail in Lahaina. pic.twitter.com/zeOkSR4OE6

— Lamar Tierney (@LamarTierney) August 13, 2023