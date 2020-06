El propietario del Lamborghini —cuyo precio está en 200.000 libras esterlinas (unos 927 millones de pesos)— tuvo el accidente en la tarde del pasado 24 de junio, a solo 20 minutos de salir del concesionario, informó Daily Mail.

Fotos compartidas en Twitter por la policía británica muestra que la parte trasera del lujoso vehículo quedó completamente destrozada; de hecho, el Lamborghini perdió una de las ruedas.

De acuerdo con The Independent, ninguno de los conductores involucrados en el accidente resultó herido de gravedad.

Se desconoce si el concesionario o el fabricante del Lamborghini compensarán de alguna manera al afectado, pues lo ocurrido se dio por la falla mencionada anteriormente.

A continuación puede ver las fotos de cómo quedó el vehículo:

M1 Ossett today – It’s only a car ! But on this occasion a 20 minute old brand new Lamborghini that stopped due mechanical failure in lane 3 them hit from behind by an innocent motorist #couldhavecried pic.twitter.com/S1f9YEQGcD

— WYP Roads Policing Unit (@WYP_RPU) June 24, 2020