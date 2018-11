Sin embargo, Gill los estaba esperando en la puerta para enfrentarse a ellos y no dejarlos pasar, porque en la parte de arriba se encontraban su esposa y su hija de 3 años.

“Estos cuatro muchachos vienen corriendo hacia mí y pensé: tengo que hacer algo, así que me levanté y cargué hacia ellos”, narró Gil al portal Metro News.

En las imágenes se ve cómo Gill lucha contra los dos ladrones, pero es derribado en pocos segundos e inmovilizado en el piso.

“Uno de ellos me hizo una llave por detrás, su brazo estaba alrededor de mi cuello. No podía respirar y pensé que me iba a desmayar. Me gritaban: dónde están tus llaves, dónde están las llaves de mierda, dónde están los relojes”, contó Gill al mismo medio.

Los otros dos cómplices se dividieron, uno fue por un carro para poder huir y otro entró en la casa y se robó un carro de marca Audi RS6.

Finalmente, lo ladrones soltaron a Gill y salieron corriendo para subirse a los dos carros y huir a toda velocidad.

Según el medio británico, el Audi robado tiene un sistema de rastreo, por lo que la policía lo encontró 20 minutos después abandonado en una calle.

“Sólo quiero que atrapen a estas personas, no quiero que esto le suceda a nadie más”, puntualizó Gill.