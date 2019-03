Ese maleta le pertenecía a un hombre al que José vio hablando por teléfono: ese desconocido se subió a una camioneta y aceleró sin percatarse de que había dejado el dinero en la calle. José contó a FM Libertad que si bien se asustó al ver los 500.000 dólares, poco después llamó a emergencias.

José agregó que como nadie le contestó, empezó a caminar hacia una emisora local en la ciudad de Nogoyá para contar lo que había pasado e intentar ubicar al dueño del maletín.

En medio del camino, el propietario apareció en la misma camioneta que José había visto minutos antes. El héroe de esta historia se acercó al verlo y le entregó el dinero.

Sobre la reacción del dueño, José contó lo siguiente a la emisora:

“Me agradeció un montón. La verdad es que, a pesar de ser un empresario, supo comprender por qué yo estaba tan nervioso. Enseguida metió la mano para darme algo y no quise. Pero me dijo ‘esto no se va a quedar así’, y me pidió mi número y mi dirección”.