En total, Shridhar tenía 909,6 centímetros de uñas en su mano. De acuerdo con Guinness World Records, estas eran las medidas de sus uñas en cada uno de sus dedos:

Meñique: 179.1 cm.

Anular: 181,6 cm.

Medio: 186.6 cm.

Índice: 164.5 cm.

Pulgar: 197.8 cm.

El hombre le contó a la organización que decidió cortárselas debido a que ya ni siquiera podía flexionar sus dedos y porque el peso de las mismas le estaba generando problemas:

“Estoy sufriendo. Con cada latido de corazón en los cinco dedos, mi muñeca, mi codo y mi hombro me duelen mucho, y en la punta de la uña siempre hay una sensación de ardor”.

En 2015, cuando le preguntaron sobre cómo afectaba el largo de sus uñas en su vida, Shridhar respondió que estas eran “extremadamente frágiles” y por eso debía tener cuidado al dormir. Según él, cada media hora se levantaba para acomodarse al otro lado de la cama.

En ese entonces, el hombre también indicó que sus padres se opusieron desde el primer momento a que se dejara crecer las uñas de manera exagerada y que eventualmente él se las arregló para trabajar como fotógrafo con un mango personalizado para sostener la cámara.

Guinness World Records señaló que las uñas de Shridhar ahora serán exhibidas en el museo Ripley’s Believe It or Not!, en Nueva York, EE. UU.

Este es el video que muestra cómo le cortaron las uñas al hombre: