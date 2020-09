green

De acuerdo con el portal The Dodo, el suceso aconteció el pasado domingo 30 de agosto en medio de las celebraciones del Día de la Victoria.

El actor Numan Ertuğrul Uzunsoy, quien protagonizó ese magnífico momento con el perro callejero, dialogó con ese portal y explicó que el personaje que estaba interpretando en ese momento estaba herido y “respiraba con dificultad” tras una caída de un caballo.

En el video se ve que el artista, con la ayuda de 2 colegas, se recuesta sobre el piso. Fue tan buen su actuación que el noble can estaba convencido de que en realidad sí estaba herido y se le acercó para ofrecerle consuelo y cariño.

El perro se llevó un gran aplauso de los espectadores y los mismos actores, mientras que a Uzunsoy se le escapó una sonrisa al sentir las caricias del animal.

“Sentí calor en mi rostro. Primero pensé que mi coprotagonista se me estaba acercando”, contó a The Dodo y agregó:

“Estaba muy feliz cuando noté los besos del perro. Me conmovió mucho. Era como un ángel que quería ayudarme. Ha sido un momento muy emocionante para mí. No me lo esperaba”.

Numan Ertuğrul Uzunsoy ahora espera encontrar al can para darle una casa. “Siempre me han gustado los animales y quiero devolverle su gesto de amabilidad”, finalizó el actor en el mismo portal.

A continuación, el video donde el perro le da amor al actor que fingía estar herido: