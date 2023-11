La historia de Camila Olivera, una mujer de 25 años en Brasil, ha conmocionado las redes sociales al descubrir que su novio, Juninho Virgilio, mantenía una relación clandestina con su propio padre, Edielson Oliveira.

El escándalo viral tomó un giro inesperado cuando la joven encontró imágenes comprometedoras en el celular de su padre, revelando una traición que ha dejado a muchos incrédulos.

Hombre que engañó a su novia con el suegro dio versión y se justificó

Camila Olivera se enfrentó a una situación devastadora al descubrir las imágenes que evidenciaban la relación ilícita entre su novio y su propio padre. Las fotografías y mensajes encontrados en el dispositivo de Edielson Oliveira revelaron una traición que ha generado indignación y consternación en la comunidad.

Ante la viralización del escándalo, Juninho Virgilio decidió salir al paso de las críticas a través de sus redes sociales. En su cuenta de X, el novio comentó: “Esa desgracia me está amenazando”. En Facebook, afirmó que el padre de su novia lo estaba chantajeando. “Él me está amenazando, me está chantajeando, es un pedazo de basura”, expresó.

El joven novio admitió su error, pero alegó que se vio obligado a mantener relaciones con su suegro debido a amenazas y necesidades. “Para aquellos que creen que soy el culpable, deben saber que ese imbécil me amenazó porque estaba en necesidad. Ustedes tienden a estar del lado equivocado, cometí un error, lo admito. Pero fue porque no tenía otra opción”, señaló.

Según Juninho Virgilio, a él lo forzaron a tener relaciones con el padre de su novia y ahora ha puesto todo en manos de abogados para afrontar la situación.

