A través de 2 comunicados (uno en inglés y otro en español), el gobierno alardeó de que a Dolores del Campo, jefa del Área de Temperatura del Centro Español de Metrología, la nombraron miembro del Comité Internacional de Pesas y Medidas.

Al parecer, el gobierno usó un traductor en línea para el texto en inglés, pues todo se tradujo de manera literal y la funcionaria pasó de llamarse Dolores del Campo a “it is pain of field” (algo así como ‘este es un dolor de campo’).

Sonya Dowset, periodista de la agencia Reuters, fue quien se dio cuenta del insólito error y lo compartió en su cuenta de Twitter, lo que desencadenó una ola de burlas y críticas hacia el gobierno español.

Varios usuarios manifestaron que esta solo era una muestra “de incompetencia” por parte del ministerio, mientras que otros expresaron que sentían vergüenza ajena. Muchos también comentaron que no entendían cómo pudieron traducir de esa manera y publicar el comunicado sin revisar.

The dangers of using automatic translation on websites: Spanish Industry Ministry main news item about a lady named Dolores del Campo appears on English website as 'It is pain of field … ' 🤔 pic.twitter.com/wHUcf8OtdC

