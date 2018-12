Como su escuela de modelaje les dijo que con eso conseguirían más contratos laborales, las hermanas comenzaron a reducir gradualmente las porciones de sus comidas y a rechazar alimentos, informó Daily Mail.

Aunque Natalia Ledeneva, mamá de las menores, trataba de persuadirlas de que comieran, ellas se rehusaban y cada una sufrió una exagerada pérdida de peso. De acuerdo con el diario inglés, Dasha pasó de 50 kilos a 36, mientras que Dasha bajó de 50 kilos a 40.

El medio agregó que debido a lo anterior, las dos menores estuvieron en coma durante unos días y que al despertar, a pesar de lo enfermas que estaban, el hospital las dejó ir a casa. Ningún centro médico las quería atender porque las veían como ‘cadáveres vivientes’.

Ante tal situación y preocupada por sus hijas, la madre de las gemelas acudió a Maria Kokhno, una modelo rusa de 29 años que venció la anorexia. Según Daily Mail, fue ella quien hizo un llamado público para que les brindaran ayuda a estas hermanas.

Gracias a ese pronunciamiento, Dasha y Masha ahora se encuentran internadas en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Moscú. En cuanto a la agencia de modelos a la que pertenecían las gemelas, el medio citado indicó que no ha hecho comentarios sobre este caso.

A continuación puedes ver unas fotos que evidencian el drástico cambio físico de las gemelas como consecuencia de la anorexia. En seguida encontrarás un video donde se ve que Dasha ni siquiera puede levantarse de la cama.

