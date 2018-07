A pesar de la interrupción, Targalski manejó la situación: al principio sonrió un poco por la inesperada visita de su mascota y luego siguió la entrevista como si nada, alejando la cola del gato.

El periodista holandés Rudy Bouma, quien dirigía la entrevista, publicó el video de ese momento en Twitter, donde ya cuenta con más de 6.800 reproducciones y 13.000 retuits.

A muchas personas les recordó al académico Robert Kelly, quien en marzo del año pasado fue interrumpido por sus hijos cuando hablaba con BBC sobre la destitución de la presidenta de Corea del Sur. Aquel momento resultó tan gracioso, que se viralizó a los pocos minutos de que la cadena publicara el video.

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happened👇🤨🤷‍♂️ pic.twitter.com/4dLi16Pq1H

— Rudy Bouma (@rudybouma) July 7, 2018