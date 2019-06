La comunicadora Vlada Shcheglova estaba entrevistando a su novio Alexander Zinchenko en la zona mixta, cuando este se despidió de ella con un largo beso en la mejilla.

Shcheglova no se molesta por el gesto de su pareja, pero si le da pena y se tapa la cara con la libreta de apuntes que tenía en las manos.

Sus compañeros de transmisión se percatan de lo sucedido y la molestan con pequeñas bromas.

Zinchenko es medio campista del Manchester City desde el 2016 y firmó 5 temporadas con el equipo inglés.

El video fue compartido en Twitter, se volvió viral y ya tiene más de 2.000.000 reproducciones en la red social.

Zinchenko kisses a reporter and she loved it 😂 pic.twitter.com/l2WpbM4gBn

— City Chief (@City_Chief) June 8, 2019