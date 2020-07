El hombre salió desnudo, cubriendo solo sus genitales con un tapabocas, al parecer para burlar la recomendación de utilizar cubrebocas en espacios públicos, con lo que se busca evitar contagios de coronavirus.

Aunque en Inglaterra no era obligatorio el uso de tapabocas, el pasado 14 de julio se decretó que desde este viernes sí lo sería en tiendas, supermercados, bancos y oficinas de correo, informa Daily Mirror.

De acuerdo con el medio, la multa para quienes se nieguen a utilizar protección en esos espacios podrían ser multados con 100 libras esterlinas (472.000 pesos).

A continuación puede ver algunas fotos del sujeto que salió desnudo a caminar y del que aún no se tiene más información:

Man parades down Oxford Street wearing nothing but mask https://t.co/EhklJnqd0o pic.twitter.com/zXWy2qrqu0

Man parades down Oxford Street wearing nothing but mask.

A naked man has been spotted walking about on Oxford Street in central London, wearing nothing but a face mask as a sort of makeshift g-string.#London #Coronavirus #WearAMask #Mask #COVID19 pic.twitter.com/gWvCjSub94

— First India (@thefirstindia) July 24, 2020