Ever López, estudiante de origen mexicano, aseguró que la directora del Asheboro High School, ubicado en Carolina del Norte (Estados Unidos), no quiso darle el diploma debido a que llevó una bandera del país latinoamericano a la ceremonia de graduación, informo Univisión.

“Cuando llegué, ella me dijo: ‘No, no puedes usar la bandera’. Además, trató de parar el evento diciéndoles pausa a los organizadores, pero no le hicieron caso. Por eso yo seguí caminando”, manifestó el joven.