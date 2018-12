[Al final de la nota hay una encuesta para que vote sobre el ‘sexapil’ de este hombre]

No es ni remotamente un galán de telenovela o un Don Juan, pero su cara se volvió famosa en los últimos días en España por un video en el que, según dice, se quiere promocionar entre mujeres de 30 a 54 años de edad.

Rodríguez –que en el video dice tener pinitos en la moda por su aspecto transgénero– afirma que “practica la inteligencia, la cultura, la filosofía” y apenas tiene contacto con los estupefacientes.

“No me gustan (las drogas) porque me debilitan y yo intento mejorar mentalmente, físicamente (…) en invierno soy de raza blanca (…). Mira la magia de mi melena (…) espero estar con alguna de vosotras, vale. Busco mujeres solteras y sin novio”, afirma el hombre mientras se graba mostrando su larga cabellera.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar ¿Es un muro o un estanque? Esta ilusión óptica puso a usar lupa a muchos

“Me gusta la madurez con varones; no me gusta el risoteo, el colegueo; soy serio, formal para una mujer, feminista”, acentuó Rodríguez antes de aclarar que si bien su melena es su ‘sexapil’, no le interesa despertar el interés en el sexo opuesto.

El video ha despertado toda suerte de comentarios, burlas y hasta una parodia que ha tenido más de 75.000 visitas en YouTube.