No es la primera vez que un internauta deja al descubierto alguna escena curiosa que encuentra en Google Maps. En esta oportunidad, un ‘streamer’ se encontraba haciendo una transmisión y se topó con un accidente que nunca se imagino ver en dicha herramienta.

(Vea también: Bráquets callejeros en Bogotá son “por lujo”, según ‘influenciador’; experta les da duro)

Y es que desde que se estrenó la función ‘Street View’, que permite a los usuarios ver panorámicas a nivel de la calle, ver partes de ciudades seleccionadas y sus áreas metropolitanas, y navegar en calles de cualquier parte del mundo, muchos usuarios comenzaron a usarla libremente en búsqueda de situaciones extrañas.

Incluso, algunos han hallado situaciones anormales que son captadas por las cámaras de los vehículos de Google, los cuales son los que registran cada una de las calles que aparecen en la web.

Encuentran accidente en Google Maps

En las últimas horas, un creador de contenido publicó en redes sociales lo que vio durante su transmisión en vivo en la plataforma Twitch, cuando se encontraba en GeoGuessr, que es un juego en línea que proporciona imágenes de cualquier parte del mundo.

Mientras buscaba a qué parte de la tierra hacía referencia esa imagen, el internauta se encontró con un accidente en el que estuvo involucrado un carro de Google Maps. En las imágenes que se ven en la plataforma se puede ver exactamente que el vehículo arrolló a un hombre y lo elevó unos metros del suelo.

El video fue compartido en Twitter y, según el portal Andro4all, esto habría sucedido en una carretera de la región de Tambacounda, en Senegal, en 2021, pero que no fue eliminado de la plataforma.

Aquí el clip pic.twitter.com/meUDQUae7S — 𝘿𝙖𝙣𝙞𝙚𝙡 𝘿𝙚 𝙇𝙚𝙤𝙣 (@UnTalDannyMX) February 10, 2023

“Lo juro, pensaba que no era. El coche de Google está atropellando a alguien… no me lo puedo creer”, dijo el ‘streamer’.