El encargado de llevar a cabo esta labor de campo fue ‘Estiwar G’, recordado por su participación en la edición de ‘Masterchef’ en 2022 y que se hizo popular gracias a los ‘toxitour’. De hecho, su novia contó detalles curiosos sobre este creador de contenido.

Lo cierto es que el autodenominado ‘influñencer’ colombiano se dio a la tarea de averiguar más acerca de los tratamientos que se hacen algunas personas en el centro de Bogotá, con frenillos incluidos.

A pesar de que hubo multas por ese tema, todavía es posible encontrar ese servicio en el que se ofrece la postura de los famosos bráquets en la calle, por lo que el exconcursante del ‘reality’ de Canal RCN fue al lugar donde se lleva a cabo para aprender más del tema.

‘Estiwar G’ utilizó su cuenta de Facebook para exponer cómo le fue en su visita a la plaza La Mariposa (ver mapa), donde se llevan a cabo los procedimientos en los dientes.

A pesar de que las personas que los ejecutan a cabo no aparecieron en cámara, explicaron que los interesados en tener los bráquets deben pagar 100.000 pesos por ese proceso.

El creador de contenido ‘Maik Trend’ salió al paso de esa controversia y justificó a las personas que utilizan ese llamativo artículo en sus dentaduras.

“La gente no entiende que los bráquets que ponen acá son por lujo. Simplemente porque le gustan tener acá [señala a los dientes] los frenos. [Lo digo] porque vi muchos videos juzgando al ‘man’ [que lleva a cabo el procedimiento. Usted decide si se los pone o no”, indicó.

Sin embargo, ‘Estiwar G’ buscó a una especialista en la Clínica colombiana de prótesis dentales, que cuestionó ese tipo de artículos al explicar que no corresponden a un tratamiento integral de la salud.

“Los bráquets callejeros no es de un profesional. Segundo, no es el material y creería yo que no deberían existir”, finalizó la experta, por lo que el ‘influñencer’ abrió un sondeo entre sus seguidores sobre el tema.

Este es el video en el que el creador de contenido se animó a conocer la posición de ambas partes acerca de los frenillos que algunas personas buscan como accesorio.