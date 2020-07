green

En Instagram, la cuenta Food and Places Bucaramanga publicó una foto del producto y comentó que el domicilio de Radioactiva fue muy bueno porque la comida llegó caliente y rápido.

Asimismo, afirmó que si bien la pizza estaba un poco grasosa, era entendible por la gran cantidad de queso que llevaba. De hecho, esto fue algo que le gustó a quien maneja esa cuenta.

Aunque esa persona señaló que a la pizza le faltaba un poco de crocancia, indicó que tal vez era porque el queso la ablandó. Al final, resaltó el precio y concluyó que la pizza aguantaba para cualquier persona que quisiera comer algo bueno y barato.

Los propietarios de la pizzería enfurecieron con ese comentario y, al estilo ‘Juanpis’ González, defendieron su producto.

“¿Qué es Radioactiva? Es una pizzería ‘niuyorquina’ y el que ha estado en Estados Unidos sabe que una pizza de ‘uan dólar’ y ‘tu dolars’ es la pizza que nosotros estamos ofreciendo”, manifestó Charles Johansson, uno de los dueños.

En seguida, afirmó que muchos clientes les han manifestado que al probar su pizza, se transportan a Manhattan, EE. UU.:

“Las personas que han estado en Estados Unidos me dicen: ‘Me acaban de recordar Manjaran”.

En un segundo video, Johansson también insinuó que la persona a cargo de Food and Places Bucaramanga no sabía apreciar la pizza de su restaurante porque no había ido a Estados Unidos y ni siquiera había salido de Lebrija, Santander.

Si no has estado en Manjaran no vengas a opinar, qué oso no haber comido pizza de uan dalar, tú dalars. pic.twitter.com/vc1UXmXFNn — Ricardo Quevedo (@cejaspobladas) July 23, 2020

Para muchos tuiteros, la actitud del empresario fue prepotente, sobre todo al sugerir que quienes no han viajado al exterior no pueden entender la calidad de sus productos.

Los internautas criticaron ese detalle y, además, comenzaron a burlarse por el “Manjaran” (al final de esta nota podrá ver algunos comentarios).

Luego de que este tema se viralizara, Food and Places compartió un comunicado en ‘historias ‘ de Instagram en las que invitaban a las personas a respetar la opinión de otros y a aceptar las críticas constructivas.

A continuación puede ver algunas de las burlas que recibió el empresario bumangués por su pizza de “Manjaran”:

El intercambiador Park Avenue – Queens – Pineapple. Vía expresa para los highways de Fisherman y Lebrija.#Manjaran pic.twitter.com/7dBeGu0HN6 — JM Reyes (@machecor) July 23, 2020

Cuando pago 25 mil pesos por una pizza de uan dolar en #Manjaran pic.twitter.com/kKtT3cxopz — Procrastrinemos (@Procrastrinemos) July 23, 2020

Aquí degustando un snack típico de #manjaran, unas Assy Ants de tuo dolars. Puro estilo neoyorquino, si no ha ido, no opine. pic.twitter.com/q0xfkm5W7R — Chilango Colombiano (@ElTioChilango) July 23, 2020

El reportero soy yo ; Spiderman visto por las calles de La 27 #manjaran pic.twitter.com/w1MoO5enbg — Nicolas Duarte (@nikolasD14) July 23, 2020

No pueden ir a comer pizza a #manjaran sin pasar por la Estatua de la Libertad.

Los envidiosos diran que es el santisimo. #Bucaramanga pic.twitter.com/VqK6o1Qg3d — Juan Diego G. (@palapius) July 23, 2020