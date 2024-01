Los casos de atropellos a trabajadores en Colombia siguen ocurriendo y, aunque no están claras las circunstancias, un nuevo caso se habría presentado en el departamento de La Guajira, al norte del territorio nacional. Este se suma a casos como el maltrato a una mujer que fue a reclamar su liquidación a su trabajo y salió esposada por la policía, mientras cargaba a una bebé en sus brazos.

El caso se presentó específicamente en el municipio de Riohacha, capital del departamento, en un restaurante de comida a la parrilla reconocido de la ciudad. En redes sociales se ha difundido la denuncia con un video viral de un hombre que es brutalmente atropellado por otro a bordo de un carro.

En la grabación se observa al hombre con varias cosas en sus manos y frente al establecimiento de comida gritando. Mientras camina de un lado para el otro, dice que no le han pagado su liquidación y que los turnos son extenuantes.

“Ponen a a trabajar a los trabajadores más de 13 horas y no me quieren pagar mi liquidación. Desgraciados”, grita con indignación mientras señala el restaurante. Al otro lado de la calle, un espectador graba entre risas, pero no se espera lo que ocurrirá en unos segundos.

Mientras el exempleado del lugar camina y se hace cerca a la puerta del establecimiento, un carro pequeño llega, cruza la calle y lo atropella brutalmente. El golpe fue tanto, que en la grabación se puede observar cómo da vueltas en el aire y cae al piso.

Sin embargo, el golpe, al parecer, no fue grave, pues en cuestión de segundos el hombre se levanta del suelo, mientras el conductor, que seria su jefe según la denuncia, se baja del carro para perseguirlo. Él comienza a huir y la grabación se corta.

La grabación de los hecha está contenida en un video publicado en el perfil de Colombia Oscura en X. Es necesario advertir que el contenido es sensible.

