Una elefanta dio a luz a gemelos en Tailandia, un hecho raro para este gran mamífero, tras un parto difícil durante el cual uno de sus cuidadores resultó lesionado.

El parto múltiple sorprendió a la misma madre, Jamjuree, que entró en frenesí al ver nacer a una hembra de 60 kilos apenas 18 minutos después de haber dado a luz a un macho de 80 kilos.

Un trabajador del centro en Tailandia donde se encuentra la elefanta intervino para impedir que atacara a la última en nacer, pero recibió en respuesta un golpe en el tobillo.

La madre terminó aceptando a los dos hijos y así quedó en video, pero estos son tan pequeños que los cuidadores tuvieron que instalar una plataforma para ayudarles a amamantar y complementar su alimentación con leche suministrada con una jeringa.

VIDEO: 🇹🇭 Rare elephant twins arrive via dramatic birth in Thailand

An Asian elephant has delivered a rare set of twins in a dramatic birth that left a mahout injured after he tried to rescue one of the newborns from being attacked by its mother#AFPVertical pic.twitter.com/UOQ4N1MDdd

— AFP News Agency (@AFP) June 11, 2024