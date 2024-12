Un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) se disfrazó como el personaje navideño del ‘Grinch’ para sorprender “con las manos en la masa” a un clan de comercializadores de drogas en un distrito costero del sur de Lima, informó este lunes el Ministerio del Interior.

A drugs raid with an odd difference was carried out in Lima, Peru with the principal officer involved dressed as the Grinch.

The famous green costume enabled the officer to approach the target building as part of Christmas celebrations without being detected by suspects. pic.twitter.com/veAvXGHEHt

