Este servicio de entrega empezó en Ruanda en el año 2016, debido a que el transporte de los hospitales se demoraba varias horas en recoger las muestras de sangre. Ahora, el tiempo de entrega es de 30 minutos, informa la página web de ‘Zipline’.

Desde el 2016 se han entregado miles de bolsas de sangre. Cada caja de suministros puede llegar a pesar hasta 3 libras, casi un kilo y medio, y muchas de estas entregas tienen historias con finales felices.

Estos drones son disparados al aire con ayuda de una “catapulta”, vuelan por sí mismos, aunque pueden ser manejados con un control remoto cuando se desee, y sueltan las provisiones con un paracaídas.

Lo mejor de todo es que solo se debe enviar un mensaje de texto para poder pedir estos servicios médicos.

This Silicon Valley startup wants to change how medical supplies are delivered pic.twitter.com/W5kfOD5WKv

— Tech Insider (@techinsider) 18 de junio de 2018