Un suceso que ha provocado indignación en algunos habitantes de Bucaramanga y pone en duda el buen servicio de algunos repartidores, luego de que un domiciliario fuera grabado comiendo algunos productos de comida “a punto de ser entregados”. En las imágenes se pueden observar cómo intenta organizar el pedido después de haberlo abierto.

Un domiciliario fue grabado comiendo productos a punto de entregar. Sobre su moto dispone la maleta en la que guarda los pedidos que debe entregar. Al abrirla, saca una bolsa blanca y, aparentemente, consume la comida que es para entregar.

La persona que lo graba parece pronunciar algunas palabras que son ininteligibles en su mayoría. Solo se entiende un improperio y “Se lo está comiendo todo. A ver si cuando sale se puede coger la placa”.

El repartidor, que viste de rojo y jean azul, parece abrir un par de paquetes más. Quien graba hace un llamado a la policía. El video se corta de manera abrupta y no permite ver qué más ocurrió.

Según se puede entender, el hombre ha consumido de tres bolsas diferentes, distintos productos. La maleta que carga es de color amarillo y quien llama a la policía dice que no sabe de qué empresa es, pero parece que se tarta de Didi Food. En redes sociales los comentarios no han faltado, hay quienes defienden al hombre de rojo.

Hay quienes lo atacan por estas acciones. Por ejemplo. En Instagram, @JeanDuarte08 escribe: “Mi primo es domiciliario, [él] me cuenta que muchos clientes no pagan el domicilio y al no [pagárselos] a ellos les descuentan, y mejor prefieren comérselos, mucha gente habla sin saber cómo son las cosas”.