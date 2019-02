El video de ese momento muestra que por la velocidad que llevaba el disco (también conocido como ‘puck’), McGuire ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar para evitarlo. Por fortuna, el disco pasó derecho sin golpearlo.

Entre risas, el comentarista bromeó con lo ocurrido:

Scott Abraham, periodista de ABC 7 News, compartió el video de ese instante en su cuenta de Twitter y lo acompañó de una frase donde aseguraba que “casi perdemos a Pierre McGuire”.

Estas son las imágenes:

