Cecilia le contó a Fox 5 que el halcón llegó al patio de su casa justo cuando jugaban Lulú y Heidi (su otra perrita). Como la mujer estaba dentro de la vivienda, solo se percató de lo que ocurría al escuchar los chillidos de Lulú.

De inmediato, ella salió e intentó espantar al ave, que siguió empeñada en llevarse a Lulú. Ante esto, Cecilia cogió un cojín y enfrentó al halcón. Según el relato de la mujer, ese cojín fue lo primero que vio para atacarlo y no hacerle daño.

Después de unos 4 golpes, el ave se rindió y se fue del patio; sin embargo, Cecilia manifestó al medio que no voló muy lejos. Ella cree que el halcón es la mascota de algún habitante de su vecindario.

Estas son las imágenes:

🗣️ NOT TODAY! A pet owner fought off a hawk after it swooped down and TRIED to take her 2-pound Yorkie, Lulu. The hawk clawed Lulu in the neck but the good girl is doing just fine. https://t.co/dvDttBdFR6 pic.twitter.com/n1edqGsT8O

— FOX 5 DC (@fox5dc) February 19, 2019