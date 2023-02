Un joven cubano conoció la historia de Carmelina Ruiz Gallardo, una mujer que fue luchadora clandestina y del ejército rebelde en la época del Fidel Castro y que ahora, a causa de sus complicaciones de salud y los abusos de su sobrino, pide ayuda en las calles pero con pocas esperanzas de vida.

El joven publicó la trágica historia mediante sus redes sociales en la que comenzó contando que se la encontró en la famosa intersección de la 100 con 51 en La Habana, Cuba, y que la gente que pasaba por su lado simplemente “la ignoraba, nadie hacía nada, solo la dejaba ahí”.

Cuando se acercó, junto a su novia, a preguntarle qué le sucedía, Carmelina les contestó preocupada: “Ay, mis niños, mil gracias, pero yo no tengo ganas de vivir ya… lo que me queda es bajarme de esta misma silla de ruedas y ahogarme en la costa”.

Continuando con el relato, la anciana les explicó sobre su pasado en el que había luchado en la revolución que llevó a Fidel Castro al poder pero que, al sufrir dos infartos cerebrales, no fue de más utilidad y la dejaron a su suerte en la vida.

El relato se volvió más complicado cuando expresó que “mi sobrino, que recibe dinero desde el exterior, no me quiere dar comida y me maltrata, no atiende mis necesidades y abusa de mí y de mi hijo, que es epiléptico y débil mental. Me roba las cosas y las vende. La poca comida que puedo raspar de la olla la llena de sal y yo soy hipertensa y he tenido ya 2 infartos”, concluyó.

Los jóvenes, al ver la delicada situación, les pidieron ayuda a los policías, quienes luego de hablar con el sobrino, avisaron que este no la quería ir a buscar y que tampoco estaba en la obligación de hacerlo. Ante esto, los jóvenes les insistieron a ellos para llevarla a algún lugar, a lo que los uniformados se negaron justificando que “la silla no les cabía en el automóvil”.

Finalmente, el joven cierra su relato escribiendo mediante sus redes sociales que “es una agradable señora y le gustan las novelas turcas y el dominó de 6. No se hagan viejos en este país, si así tratan a los que lucharon por esto imagínate tú y yo que vivimos del invento”.

¿Hay protección para los ancianos en Cuba?

Según cifras del gobierno cubano, actualmente se estima que hay una número de más de dos millones de personas ancianas en Cuba, lo que constituye un 20.4 % de la población. Sin embargo, se estima que entre el 2025 y 2030, sean más de tres millones, lo que albergaría el 30 % de la población total del país.

Ante esto, en Cuba hay un promedio de 300 hogares para abuelos en todo el territorio, con una capacidad de 10.258 plazas que cuidan, atienden y protegen a los ancianos que no pueden seguir en sus hogares.