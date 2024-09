Por: Caracol TV

Japón ha endurecido las leyes contra la difamación, estableciendo penas más severas que incluyen hasta un año de cárcel para quienes cometan estos delitos, según el Código Penal.

El creador de contenido mexicano Luisito Comunica compartió en su cuenta de YouTube algunas prácticas que son legales en Latinoamérica, pero ilegales en este país, y viceversa.

Prohibido difamar en Japón: puedo pagarlo con cárcel

“En Japón, el honor está protegido por la ley y tiene definición muy diferente de lo que es difamación. No puedes compartir ningún tipo de información sensible públicamente sobre alguien más, porque este podría perseguirte con una demanda o incluso una denuncia penal”, explicó el ‘youtuber’.

“Por poner un ejemplo, si tú sabes que tu compañera de trabajo le está siendo infiel a su esposo, vas y se lo cuentas a todo el mundo, toda la oficina se entera y la despiden por esto, ella podría perseguirte y demandarte porque has dañado algo muy valioso que es su honor”, agregó.

Además, Luisito comentó que si una persona “sabe algo sensible sobre algún artista, lo viste borracho en una discoteca, le tomaste una foto, la subiste a redes sociales para burlarte de él, él podría perseguirte y, sin duda alguna, la ley le va a dar la razón”.

¿Qué otras prácticas son ilegales en Japón?

En Japón, la edad de consentimiento es de tan solo 16 años. “Hasta apenas el año pasado, esta edad era de 13 años. Esto significa que cualquier persona adulta podía mantener relaciones con alguien de 13 sin que la ley pudiese realmente perseguirlo”, mencionó el creador de contenido.

Y es que la edad de 13 años había sido estipulada en el Código Penal Japonés desde el año 1907: “Siguen existiendo muchísimos hoyos legales. Por ejemplo, no aplica para parejas adolescentes, siempre y cuando no haya más de 5 años de diferencia. Por ejemplo, si la pareja tiene 13 y el otro 18, está bien. Y también se comenta mucho que como esto es algo demasiado reciente, si la denuncia se presenta ahora, pero el hecho sucedió antes de que la ley fuera aprobada, lo más seguro es que tu denuncia no va a proceder”.

Otra de las prácticas “normales” en Japón es el hecho de que es legal contraer matrimonio entre primos, algo que está prohibido por la Iglesia en varios países.

“Esta ley, que permite a primos directos casarse entre sí, fue aprobada en 1898, con la finalidad de que familias con muchos bienes materiales pudiesen proteger sus riquezas. Qué mejor para proteger aquello por lo que tu abuelo tanto trabajó que casarte con tu prima. Hasta la fecha, esto es algo que se practica mucho entre políticos. Por ejemplo, varios primeros ministros se han casado con sus primas para que el poder no quede dividido”, enfatizó Luisito.

