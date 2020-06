Los enormes peluches son sentados en las sillas de un café y restaurante de la capital francesa para que así los clientes guarden la distancia recomendada para evitar contagios de coronavirus, reseñan medios de comunicación internacionales como La República (Perú) y Pedestrian TV (Australia).

En sus portales web, dichos medios recogen una foto con la particular escena en una acera parisina que, indican ellos, se ha vuelto viral en redes sociales por estos días.

“Distanciamiento forzado por osos en un café de París ayer”, trinó junto a la citada imagen el escritor y fotógrafo Joann Biondi, el pasado viernes, desde la cuenta de Twitter de su famoso gato y modelo ‘Lorenzo the cat’.

“La idea puesta en marcha por este restaurante para recordarle esta realidad a la gente se llevó los aplausos de los internautas”, precisó La República sobre la foto viral.

Frente a los comentarios de los usuarios de redes sociales, Pedestrian TV añadió: “La gente está de acuerdo en que la idea del picnic del oso de peluche es genial”.

Social distancing enforced by bears in #Paris cafés yesterday. We clearly need more bears in Bournemouth. pic.twitter.com/7uIws0AcDi

— Richard Diamond (@U3_Star) June 27, 2020