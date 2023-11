Amaranto, Antioquia, es uno de esos pintorescos rincones de Colombia donde aún prevalecen viejas costumbres que no son comunes verlas hoy en día. El corregimiento, que queda al lado del municipio de Ciudad Bolívar y a poco más de dos horas de Medellín, tiene un atractivo particular y no es precisamente turístico, como lo reveló El Tiempo.

En este pequeño lugar viven más de 200 personas en medio del cañón, cuyo acceso es bastante limitado por las condiciones geográficas del lugar. Todos son de la misma familia, se han casado entre primos desde las últimas dos generaciones y el más antiguo que se conoce es el de Aníbal Vanegas y Alba de Jesús Galeano, con quienes son casi como hermanos. Tuvieron 11 hijos y decenas de nietos, según el rotativo.

De hecho, para poder contraer matrimonio tuvieron que pedirle permiso al obispo de Jericó, Antioquia, a través de la curia de Ciudad Bolívar, que les impuso como penitencia rezar 50 padrenuestros, 20 rosarios e hicieron 6 confesiones, de acuerdo con el periódico.

Y es que una de las razones para que se aplique la frase “entre primo y primo más me arrimo” es que las complejas condiciones geográficas hacen que no muchas personas visiten el corregimiento, por lo que los Vanegas, Galeano y Henao se siguen casando, pese a que los une un parentesco de ser primos, según el citado medio.

De acuerdo con Ana María Vanegas, esta tradición comenzó en 1890, cuando en Jericó llegaron casados Isaac Galeano y Eudoxia Vanegas. De hecho, el padre de Isaac fue el fundador de Amaranto, Antioquia, de acuerdo con el citado diario.

“Los primeros primos en casarse fueron mi papá Gregorio y mi mamá Etelbina (hija de Isaac e Eudoxia). Luego, otros tres tíos hicieron lo mismo y yo, para conservar la tradición, me casé con Alba”, dice Luis Aníbal, para quien el enredado árbol genealógico aún no es claro y es tema diario en el pueblo.

